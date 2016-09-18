Акция протеста у здания посольства РФ в Киеве завершилась

Полиция задержала еще одного протестующего, бросившего яйцо в избирателя
Активисты выключили и демонтировали звуковоспроизводящую аппаратуру, свернули плакаты с разными лозунгами и ушли. Перед этим они сожгли флаг РФ. У здания посольства находится несколько десятков правоохранителей, но их количество существенно уменьшилось.
Также ранее правоохранители задержали еще одного участника акции протеста, который бросил яйцо в человека, приехавшего проголосовать на выборах. После того, как нападавший бросил яйцо, он попытался скрыться, однако его споймали сотрудники позиции.
Всего за день было задержано трое участников акции протеста.
Вместе с тем, по состоянию на 15.00, в посольстве РФ в Киеве проголосовали более 100 избирателей.
Как сообщалось ранее, сегодня в диппредставительствах России в Украине открылись избирательные участки, где проходят выборы в Государственную Думу. Также сегодня стартовали выборы в Госдуму на территории аннексированного Крыма.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.Интерфакс-Украина