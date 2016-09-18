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Акция протеста у здания посольства РФ в Киеве завершилась

18 сентября в 18:02

Полиция задержала еще одного протестующего, бросившего яйцо в избирателя

посольство России РФ
Пикет у здания посольства РФ в Киеве завершился
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Пикет у здания посольства РФ в Киеве, где работает избирательный участок по выборам в Государственную Думу, в настоящее время завершился.

Активисты выключили и демонтировали звуковоспроизводящую аппаратуру, свернули плакаты с разными лозунгами и ушли. Перед этим они сожгли флаг РФ. У здания посольства находится несколько десятков правоохранителей, но их количество существенно уменьшилось.

Также ранее правоохранители задержали еще одного участника акции протеста, который бросил яйцо в человека, приехавшего проголосовать на выборах. После того, как нападавший бросил яйцо, он попытался скрыться, однако его споймали сотрудники позиции. 

Всего за день было задержано трое участников акции протеста.

Вместе с тем, по состоянию на 15.00, в посольстве РФ в Киеве проголосовали более 100 избирателей.

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Как сообщалось ранее, сегодня в диппредставительствах России в Украине открылись избирательные участки, где проходят выборы в Государственную Думу. Также сегодня стартовали выборы в Госдуму на территории аннексированного Крыма.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги протест Украина избиратели Госдума Россия
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