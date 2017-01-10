Адвокаты не знают, где находится Карпюк

Карпюка с 5 декабря этапируют из Грозного во Владимир.

Местонахождение политзаключенного Карпюка до сих пор неизвестно - адвокат украинца Николая Карпюка до сих пор неизвестно, сообщил адвокат Илья Новиков в эфире телеканала "112 Украина".

"Неизвестно (место нахождения, - ред.). Если до украинцев доходят отголоски истории про Ильдара Дадина, который был осужден в России за проукраинский пикет, это сейчас очень громкая история, его не могли найти пять недель, в случае с украинцами будет то же самое, к сожалению", - сказал он.

Новиков сообщил, что Карпюка увезли из Грозного 5 декабря, отправив в распоряжение Владимирского УФСИН, более известного как "Владимирский централ".

"Его повезли во Владимир вместо того, чтобы везти прямой дорогой на 1,5 тыс. км, его повезли окружным путем, там будет минимум 3 тыс., может даже больше. Его зачем-то повезли во Владимир через Ижевск. По какому маршруту повезут Стаса Клыха, мы не знаем, и сколько это займет, тоже не знаем", - добавил Новиков.

Он также сообщил, что украинца Станислава Клыха 7 января уже этапировали из Грозного в Челябинск.

" Видимо, ближайшие три недели, это по опыту, мы ничего нового не услышим, потому что его повезли в сторону Челябинска. Пока он туда прибудет, эта система работает как "черный ящик", мы знаем, что в него вошло, но не знаем, что происходит внутри", - сказал он.

Как сообщалось, 26 октября Верховный суд России признал законным приговор, ранее вынесенный российским правосудием украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, приговоренных к 22,5 и 20 годам лишения свободы за якобы участие в войне против РФ в ходе Первой чеченской войны.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.

В начале ноября адвокат Николай Полозов сообщал о том, что Николай Карпюк может быть этапирован в один из лагерей Якутии.