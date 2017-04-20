Адвокат замлгавы СБУ Демчины потребовал предоставить ему персональные данные журналистов

Требование связано с журналистским расследованием о сделках замглавы СБУ, обнародованном осенью 2015 года.

Адвокат замглавы СБУ хочет получить в свое распоряжение персональные данные журналистов проета "Наші гроші" Андрей Товстыженко, ZN.UA

Адвокат заместителя главы СБУнаправил проекту "Наші гроші" запрос, в котором потребовал предоставить персональные данные журналистов, готовивших сюжет, посвященный оборудкам Демчины.

Как сообщается на сайте bihus.info, адвокат Демчины Дмитрий Пурлинский требует предоставить ему "сведения о месте регистрации/проживания, паспортные данные и актуальные средства связи" не только журналистов, готовивших сюжет, но и собственников сайтов www.bihus.info, www.zik.ua, www.nashigroshi.org, а также тех, кто предоставляет данным сайтам доменные имена.

Отмечается, что главная причина обвинений – расследование Алисы Юрченко "СБУ в поисках червя остановило экспорт орехов".

"По убеждению стороны защиты прав и законных интересов гражданина Демчины П.В., указанное выше первичное аудиовизуальное произведение и все производные от него, содержат заведомо недостоверную информацию в форме фактических утверждений, унижающих его достоинство, честь и деловую репутацію", – говорится в адвокатском запросе.

Как утверждают журналисты, сам Пурлинский находится в Люстрационном списке Майдана как следователь, который вел дела против 9 девяти активистов, обвиненных в "организации массовых волнений", а на самом деле – избитых "Беркутом". Помимо этого, ранее юрист выступал адвокатом ЧП "Офир" – фирмы, вовлеченной в аферу с похищением сахара на 300 млн грн из Агрофонда.

Осенью 2015 года журналисты проекта "Наші гроші" установили, что Павел Демчина, находясь в статусе замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ, инициировал меры, которые привели к экспорту грецких орехов, используя в качестве повода наличие в них "карантинных организмов".

В Госфитосанитарной службе журналистам сообщили, что никаких "карантинных организмов" в украинских орехах ни разу не фиксировали.

Ранее журналисты проекта "Слідство. інфо" сообщали, что Ольга Воловчук, гражданская супруга и мать троих детей первого заместителя главы СБУ Павла Демчины, владеет элитными автомобилями и проживает в двухэтажном доме с крытым бассейном, примерная стоимость которого оценивается в десять миллионов гривень.

В свою очередь, Демчина проживает в общежитии СБУ, у него нет авто, собственного жилья и сбережений.