Адвокат Януковича допускает его допрос в ноябре

В Ростове-на-Дону ведется подготовка к судебному заседанию.

Янукович будет допрошен в качестве свидетеля РИА Новости

В ноябре могут допросить президента-беглеца Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу против экс-беркутовцев, которые подозреваются в расстреле активистов Майдана, сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

"После того, как украинский минюст подготовил полный пакет документов, передал его России, и в итоге, когда пакет документов дойдет до райсуда Ростова, должна быть согласована дата допроса Виктора Януковича", - сказал Сердюк "Украинской правде".

Сердюк также подтвердил, что ведется активная подготовка к судебному заседанию в городе Ростов-на-Дону.

Он подчеркнул, что районный суд Ростова будет согласовывать дату вместе с Святошинским судом Киева, который рассматривает дело экс-беркутовцев.

Адвокат также отметил, что ростовский суд должен подготовить необходимую для видеоконференции технику.

"Янукович придет в суд в Ростове и предоставит свои показания, которые будут транслироваться в процессе заседания Святошинского суда. Это будет обычное судебное заседание, Янукович будет допрошен в качестве свидетеля. Я имею надежду, что это произойдет в ноябре, - добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что Украина направила запрос России для допроса президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле убийств на Майдане независимости во время протестов в феврале 2014 года.

Напомним, что в сентябре адвокат Януковича обнародовал ходатайство, в котором беглый экс-президент Украины требует очной ставки в режиме "скайп-конференции" с президентом Петром Порошенко, экс-премьером Арсением Яценюком, спикером парламентом Андреем Парубием, а также с мером Киева Виталием Кличко.

В ответ, генпрокурор Юрий Луценко пообещал организовать Януковичу очную ставку, если тот приедет в Киев.