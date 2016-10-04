Адвокат Сущенко подал в ФСБ уже второе ходатайство о допуске к делу

Российские СМИ предпочитают игнорировать "дело Сущенко", отметил правозащитник.

Адвоката Фейгина не допускают в дело украинского журналиста Сущенко ТАСС

Адвокат задержанного российскими силовиками украинского журналиста Романа Сущенко подал очередное ходатайство в ФСБ России о допуске к делу своего подзащитного.

"Только что я подал ещё одно ходатайство в следственный орган ФСБ о немедленном моём допуске в дело Сущенко и требование в СИЗО. Ну, посмотрим...", –написал он в Facebook.

Фейгин также указал на то, что после вчерашнего официального заявления ФСБ о задержании "украинского разведчика" Сущенко, в российских СМИ (в том числе - в "независимых") воцарилось "гробовое молчание".

Ранее адвокат сообщил, что в Лефортовском районном суде его коллеге отказали в ознакомлении с делом Сущенкко, и не позволяют подать жалобу на его арест.

"Мне в СИЗО заявили, что следователь не предоставил письмо о моём допуске в дело Сущенко. Жду решение руководства СИЗО. У них час. По-видимому, Сущенко не признал вину и его ломают на отказ от адвоката Фейгина!", – написал он накануне.

Напомним, 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.