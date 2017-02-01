Адвокат Шевчук отказался от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции

Правозащитник согласен на должность заместителя, однако считает, что возглавлять Национальную полицию должен человек, который работает в правоохранительной системе.

Еще один конкурсант снял свою кандидатуру с конкурса на главу Нацполиции Василий Артюшенко, ZN.UA

Один из, адвокат Алексей Шевчук, снял свою кандидатуру с конкурса, сообщает " Громадське ".

"Я могу подтвердить эту информацию. Сегодня у меня было собеседование, я сообщил комиссии, что могу ответить на все вопросы, но я не вижу сейчас в силу обострения ситуации на Востоке и роста преступности себя на посту глави Нацполиции. И комиссия одобрительно восприняла это решение", - отметил Шевчук.

По словам адвоката, современные правоохранители в настоящее время не воспримут на посту председателя Нацполиции ни одного человека, который не работает в правоохранительной системе.

"Им трудно принять то, что лицо, являющееся адвокатом, будет управлять кадровыми офицерами", - подчеркнул он.

Алексей Шевчук считает, что возглавить Национальную полицию должен человек, имеющий 70-80% поддержки у сотрудников полиции. Иначе реформа полиции в Украине окажется провальной. К тому же, адвокат желает занять должность заместителя главы Нацполиции.

По мнению правозащитника, кандидаты, которые не работают в правоохранительной системе, но участвуют в конкурсе, должны последовать его примеру и снять свои кандидатуры. Шевчук считает, что они лучше подойдут на должность заместителя главы Национальной полиции.

"Антоненко, Вишневский, Людкевич, я – это люди другого мировосприятия. Призываю всех независимых участников снять свои кандидатуры. Есть четыре кандидата из системы. Я очень хорошо отношусь к Константину Бушуеву. Я бы хотел, чтобы этот человек возглавляла Нацполицию Украины", - заявил Алексей Шевчук.

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Как сообщалось, 16 ноября Кабмин уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Нацполиции. После этого глава МВД Арсен Аваков назначил временно исполняющим обязанности руководителя НПУ бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна.

15 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о проведении консультативного конкурса на замещение вакантной должности главы Национальной полиции. В требованиях к кандидату указано, что он должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права не менее семи лет, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.