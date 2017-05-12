Адвокат Фирташа попросил США закрыть дело в отношении своего подзащитного

Защита олигарха аргументирует свое ходатайство неподсудностью дела Фирташа в США.

Адвокат считает, что Фирташ перед США не виноват Коммерсантъ

Адвокат украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Дэн Уэбб обратился в суд Северного округа Иллинойса (США) с просьбой снять обвинения в коррупции со своего подзащитного и прекратить дело, возбужденное Министерством юстиции Соединенных штатов Америки.

Как пишет РБК, адвокат бизнесмена приводит несколько доводов, первый из которых — неподсудность дела американским судам. По его словам, вменяемые Фирташу правонарушения не связаны ни с внутренним законодательством США, ни с американскими законами.

Адвокат напоминает, что Дмитрий Фирташ не является гражданином США и никогда им не был. Кроме того, отмечает Дэн Уэбб, в обвинительном заключении не было перечислено ни одного допущенного украинским предпринимателем правонарушения на территории США. Помимо этого адвокат заявил, что у американских судов нет права рассматривать дело, потому что инкриминируемые украинскому бизнесмену нарушения не оказали эффекта на американскую торговлю.

"Дэн Уэбб убежден, что участие банков США в коррупционных денежных переводах тоже не является достаточным основанием для рассмотрения дела американским судом. Как поясняет адвокат, в противном случае нужно постановить, что американская юрисдикция распространяется на любую долларовую транзакцию вне зависимости от степени ее связи с США", - пишет РБК.

Ранее суд Вены отказал прокуратуре в задержании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по делу об экстрадиции в США.

Как известно, Дмитрий Фирташ обратился в Конституционного суд Австрии, чтобы избежать экстрадиции в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов . В США его обвиняют в попытке с помощью взяток на общую сумму в 18,5 млн долларов получить разрешения на добычу титана в Индии, а также в использовании американских счетов и серверов трансфере взятки индийским чиновникам.

21 февраля Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США. Окончательное решение об экстрадиции будет принимать федеральный министр юстиции Австрии.

В тоже время, австрийский адвокат украинского олигарха подтвердил его задержание сразу же после заседания суда и сообщил о намерении обжаловать это решение в Верховном суде Австрии и Европейском суде по правам человека.