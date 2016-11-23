Админнадзор над сыном Джемилева отменен - адвокат

Юридическая неопределенность с административным надзором, установленным над Хайсер Джемилевым, решена.

Трехлетний административный надзор РФ над сыном Джемилева отменен

Трехлетний административный надзор РФ, противозаконно установленный над украинским гражданином Хайсер Джемилевым , отменен, сообщил адвокат Николай Полозов Укринформу

"С независящим от меня причинам я не мог участвовать в рассмотрении по поводу административного надзора, незаконно установленного над моим подзащитным. Однако, как я узнал, апелляционной инстанцией, Астраханским областным судом 2 ноября это решение было отменено через представление прокуратуры", - пояснил Полозов.

Таким образом, юридическая неопределенность с административным надзором, установленным над Хайсер Джемилевым, о которой говорил ранее Полозов, решена.

Напомним, что в Астрахань к освобождению Хайсер Джемилева 25 ноября приедут его жена и мать, которые решат, куда он сможет обратиться после освобождения.

Сын Мустафы Джемилева Хайсер в мае 2013 года застрелил во дворе собственного дома в Бахчисарае Февзи Эдемова. В апреле 2015 года Днепровский суд Киева приговорил Джемилева к лишению свободы сроком на 3 года и 8 месяцев.

После аннексии Крыма российские власти решили заново расследовать дело. Хайсера Джемилева, которого признали гражданином Украины, вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край, где осудили по статье "убийство по неосторожности" и приговорили к пяти годам лишения свободы. Верховный суд России снизил срок до 3,5 года. Российские власти отказали Украине в экстрадиции заключенного.

Хайсер должен выйти из российской тюрьмы 26 ноября.