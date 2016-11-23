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Админнадзор над сыном Джемилева отменен - адвокат

23 ноября в 10:33

Юридическая неопределенность с административным надзором, установленным над Хайсер Джемилевым, решена.

Хайсер Джемилев под стражей
Трехлетний административный надзор РФ над сыном Джемилева отменен
Трехлетний административный надзор РФ, противозаконно установленный над украинским гражданином Хайсер Джемилевым, отменен, сообщил адвокат Николай Полозов Укринформу

"С независящим от меня причинам я не мог участвовать в рассмотрении по поводу административного надзора, незаконно установленного над моим подзащитным. Однако, как я узнал, апелляционной инстанцией, Астраханским областным судом 2 ноября это решение было отменено через представление прокуратуры", - пояснил Полозов. 

Таким образом, юридическая неопределенность с административным надзором, установленным над Хайсер Джемилевым, о которой говорил ранее Полозов, решена. 

Напомним, что в Астрахань к освобождению Хайсер Джемилева 25 ноября приедут его жена и мать, которые решат, куда он сможет обратиться после освобождения. 

Сын Мустафы Джемилева Хайсер в мае 2013 года застрелил во дворе собственного дома в Бахчисарае Февзи Эдемова. В апреле 2015 года Днепровский суд Киева приговорил Джемилева к лишению свободы сроком на 3 года и 8 месяцев.

После аннексии Крыма российские власти решили заново расследовать дело. Хайсера Джемилева, которого признали гражданином Украины, вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край, где осудили по статье "убийство по неосторожности" и приговорили к пяти годам лишения свободы. Верховный суд России снизил срок до 3,5 года. Российские власти отказали Украине в экстрадиции заключенного.

Хайсер должен выйти из российской тюрьмы 26 ноября.

По материалам: Укринформ
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Тэги Джемилев Астрахань Крым аннексия
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