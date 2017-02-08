Аброськин подтвердил смерть Гиви в Донецке

Боевики проводят в городе мероприятия, направленные на обыск граждан и досмотр автотранспорта, главные дороги Донецка перекрыты.

В полиции подтвердили смерть боевика Гиви от взрыва ДАН

Известный боевик "ДНР" Михаил Толстых, известный как "", действительно был убит утром 8 февраля в Донецке, сообщил глава областного управления полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Могу подтвердить, что да, полиция Донецкой области имеет такую информацию, что сегодня с утра был убит террорист Гиви – Михаил Толстых. Насколько видели наши источники, которые находятся непосредственно там, взрыв действительно произошел там, где находился террорист. Он погиб. В настоящее время на месте работает группа так называемой "полиции ДНР", – сообщил он в эфире канала "112 Украина".

Аброськин также рассказал, что в данный момент в Донецке проводятся массовые мероприятия, направленные на обыск граждан. Автотранспорт подвергают досмотру, все основные стратегические дороги в Донецке перекрыты.

Ранее стало известно, что утром 8 февраля командир входящей в структуру "ДНР" вооруженной группировки "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", был убит в Донецке.

В российских СМИ уточняют, что теракт произошел в кабинете на базе "Сомали", где находился Толстых. Помещение, как сообщается, поразили из огнемета "Шмель".