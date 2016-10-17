Абитуриентам урезали количество заявлений в вузы

В 2017 году абитуриент сможет подать девять заявлений в высшие учебные заведения на четыре специальности. В этом году было разрешено 15 заявлений на пять специальностей.

Чиновники решили позаботиться об абитуриентах, сократив возможность их выбора Андрей Товстыженко, ZN.UA

утвердило Условия приема в высшие учебные заведения в 2017 году.

Согласно приказу, размещенному на сайте ведомства, в будущем году абитуриенты смогут подавать девять заявлений на четыре специальности.

В 2017 году поступление в высшие учебные заведения будет происходить по результатам сертификатов внешнего независимого оценивания 2016 и 2017 годов. Для поступления в университеты обязательным будет сертификат по украинскому языку и литературе. По какому предмету будут другие два сертификата ВНО - будет выбирать университет. Одним из них может быть или математика, или история Украины, или биология, третий сертификат - по другим предметам, которые определит сам вуз.

В 2017 году абитуриенты из Крыма и Донбасса будут поступать по отдельным квотам. Также особенности поступления предусмотрены для льготных категорий - инвалидов, детей-сирот, участников АТО.

Регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка документов об образовании продлится с 29 июня до 18 часов 25 июля. В 2017 году прием заявлений в вузы на основе ВНО будет проходить до 18 часов 26 июля. Вступительные конкурсы в высшие учебные заведения пройдут с 17 до 26 июля, а экзамены - с 21 до 26 июля. Зачисление на обучение за бюджетные средства будет проходить до 15 августа 2017 года, а на контракт – до 18 августа. Также условия приема предусматривают, что льготные категории абитуриентов будут зачислены до 28 августа.

Напомним, что по правилам 2016 года можно было подать 15 заявлений на 5 специальностей. Количество вузов не ограничено, — это может быть хоть и 15 заявлений в 15 вузов. Указанная норма касается только поступления на бюджетные места на дневную форму обучения. Подробнее об особенностях и проблемах вступительной компании 2016 года читайте в статье Оксаны Онищенко "Введение-2016 гремучая смесь ВНО, экзаменов и льгот" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

В начале октября 2016 года Группа по доработке условий приема в высшие учебные заведения достигла договоренности о сокращении количества заявлений абитуриентов, решив, что в 2017 году абитуриент будет подавать семь заявлений в высшие учебные заведения на три специальности. Тогда чиновники пояснили этот шаг тем, что он позволит "не запутаться в многообразии специальностей и вузов". Таким образом, утвержденные правила сокращают возможности для абитуриентов, но не так значительно, как планировалось.