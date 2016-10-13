95% материальной помощи США для Украины поступает в Минобороны – Полторак

Несмотря на растущие объемы иностранной военной помощи, Киев должен полагаться на собственные силы, заявил министр обороны Украины.

Полторак рассказал о том, куда девается материальная помощь США для Украины Сайт Минобороны Украины

Большая часть поступающей из США в Украину материальной помощи предназначена для Министерства обороны Украины и украинских вооруженных сил, заявил глава министерства Степан Полторак 13 октября.

"Материальная помощь, которая прибывает из США, 95% прибывает в Минобороны. И она прибывает в ВСУ. Она берется на учет, осуществляется перераспределение техники, имущества, по всем воинским частям. В Польше во время саммита Украина-НАТО мы получили комплексный пакет помощи, который предусматривает укрепление обороноспособности нашей страны, помощи в реформах, построение логистической системы и развитие военно-промышленного комплекса", – цитирует его заявление перед журналистами канал "112 Украина".

Министр, в то же время, подчеркнул, что несмотря на растущие объемы помощи Киеву следует научиться рассчитывать, прежде всего, на свои силы.

"После принятия такого пакета количество помощи от партнеров будет увеличена. У меня есть убеждение, нам надо научиться жить и рассчитывать на свои силы. Тогда у нас все будет хорошо. Потому что мне не очень приятны вопросы "чем нам помогут". Мы должны работать сами, чтобы страна была богатой и состоятельной", - резюмировал глава оборонного ведомства.

Напомним, оборонный бюджет США-2016 предусматривает выделение Украине 300 миллионов долларов военной помощи.

При этом, в 2014-2015 годах США уже оказали Украине военную помощь на 260 миллионов долларов, включая поставки палаток, бронежилетов, тепловизоров, транспортных средств, медицинского и инженерного снаряжения, портативных радиостанций, противоминометных радаров и патрульных катеров. В то же время, Соединенные Штаты не поставляют Украине летального вооружения.