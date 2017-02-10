90% эфира Авдеевки составляют российские и "днровские" телеканалы – Аброськин

Полиция вынуждена заниматься информационной работой.

Авдеевка контролируется российскими телеканалами Радіо Свобода

В прифронтовой Авдеевке почти 90% транслируемых в городе телеканалов составляют российские телеканалы или телеканалы террористов "ДНР", заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В связи с этим полиция области вынуждена заниматься информированием населения о ситуации в городе, области и стране.

По словам Аброськина, для ликвидации "информационного голода" для жителей выпустили спецвыпуск газеты с изложением достоверной информации.

"Мы выдали спецвыпуск газеты специально для жителей Авдеевки, чтобы люди имели объективную и полную информацию о ситуации в городе, о том, куда можно обратиться за помощью, чтобы понимали, что здесь происходит", - отметил Аброськин, добавив, что уже готовится второй выпуск специздания для жителей.

Как сообщалось, боевики нанесли очередной удар по старой части города, в результате чего осколочное ранения получили два человека 1967 и 1957 годов рождения, сообщает Нацполиция области.