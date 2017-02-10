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90% эфира Авдеевки составляют российские и "днровские" телеканалы – Аброськин

10 февраля в 01:50

Полиция вынуждена заниматься информационной работой. 

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Авдеевка контролируется российскими телеканалами
Радіо Свобода
В прифронтовой Авдеевке почти 90% транслируемых в городе телеканалов составляют российские телеканалы или телеканалы террористов "ДНР", заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области. 

В связи с этим полиция области вынуждена заниматься информированием населения о ситуации в городе, области и стране.   

По словам Аброськина, для ликвидации "информационного голода" для жителей выпустили спецвыпуск газеты с изложением достоверной информации. 

"Мы выдали спецвыпуск газеты специально для жителей Авдеевки, чтобы люди имели объективную и полную информацию о ситуации в городе, о том, куда можно обратиться за помощью, чтобы понимали, что здесь происходит", - отметил Аброськин, добавив, что уже готовится второй выпуск специздания для жителей.  

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Как сообщалось, боевики нанесли очередной удар по старой части города, в результате чего осколочное ранения получили два человека 1967 и 1957 годов рождения, сообщает Нацполиция области. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги город область полиция телеканалы информация Авдеевка Аброськин жители газ население Донецк Россия
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