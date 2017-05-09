9 мая в Одессе сопровождалось потасовками

Полиция задержала 20 человек, никто серьезно не пострадал.

День Победы в Одессе начался с официального возложения венков к Вечному огню. Присутствовали губернатор Максим Степанов, мэр Геннадий Труханов, отметились нардепы Николай Скорик и Сергей Кивалов.

Позже на Аллее Славы появились люди с портретами и советской символикой. Во время акции "Бессмертный полк", в которой приняли участие не менее тысячи человек, произошло несколько отдельных инцидентов: словесных споров, переросших в потасовку между проукраинскими и пророссийскими активистами. Сообщается, что "скорая помощь" забрала одну женщину, которой стало плохо во время акции, но в потасовках она не участвовала. Полиция старалась разделить кордоном участников акции друг от друга. 20 человек были задержаны.

Представители патриотических организаций отбили у "куликовцев" флаг с изображением горящего Дома профсоюзов, который те принесли к памятнику Неизвестному матросу. Завязалась небольшая драка, в которой никто серьезно не пострадал.

Порошенко назвал российскую акцию "Безсмертий полк" спекуляцией на чувствах. По его словам, Москва использует память о воинах Второй мировой войны для своей экспансии в соседние страны.