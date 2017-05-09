9 мая на улицы вышли 600 тысяч человек – МВД

Полиция задержала более 50 человек.

В День победы на улицы вышли тысячи человек Думская

День победы над нацизмом 9 мая на улицы вышли 600 тысяч человек по всей Украине, такие данные обнародовал представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Это довольно большая цифра и обеспечить публичную безопасность и общественный порядок было нелегко", - сказал Шевченко.

По его словам, без провокаций и драк не обошлось в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье.

В столице наиболее острой была ситуация была в Киеве, возле офиса добровольческой организации ОУН.

Из-за столкновений, полицейские задержали более полусотни человек, травмы получили 8 полицейских и 15 участников акций. Их жизни сейчас ничего не угрожает.

"Мы считаем, что в целом справились, но специфика в разных регионах была своя. Хочу отметить что, благодаря мощным превентивным профилактических действий Национальной полиции и МВД в целом в этом году удалось на этих массовых мероприятиях 9 мая свести к минимум количество случаев использования запрещенной символики", - отметил Шевченко.

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Напомним, что в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом. Этот государственный праздник появился в результате принятия 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины. В этом году оно уже отметилось случаями столкновений. В частности, в Запорожье на День победы произошла стычка возле мэрии. Участники акции "Бессмертный полк" принесли с собой запрещенный в Украине флаг СССР, чем разозлили патриотически настроенных активистов. Инциденты также произошли в Харькове и Одессе.