С начала этого года 54 россиянина попросили в Украине статус беженца

В Государственной миграционной службе показали статистику обращений граждан РФ.
Из обратившихся в этом году, беженцами признаны четыре человека, десять человек получили статус лиц, нуждающихся в дополнительной защите. При этом на территорию РФ были принудительно возвращены 957 человек.
В 2015 году беженцами признали семь человек, а лицами, нуждающимися в дополнительной защите, стали четверо россиян. При этом на территорию РФ принудительно отправили 1312 человек.
Напомним, ранее бывший глава ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российские власти не могут препятствовать своим гражданам ехать воевать в Донбасс.ZN.UA