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С начала этого года 54 россиянина попросили в Украине статус беженца

22 ноября в 16:28

В Государственной миграционной службе показали статистику обращений граждан РФ.

Граница Крым
Не все граждане РФ хотят жить в родной стране
e-crimea.info
За девять месяцев 2016 года с просьбой о присвоении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, обратилось 54 гражданина РФ, в 2015 году – 86, в 2014 – 130, сообщают в Государственной миграционной службе в ответ на запрос пользователя "Доступа до правды".

Из обратившихся в этом году, беженцами признаны четыре человека, десять человек получили статус лиц, нуждающихся в дополнительной защите. При этом на территорию РФ были принудительно возвращены 957 человек.

В 2015 году беженцами признали семь человек, а лицами, нуждающимися в дополнительной защите, стали четверо россиян. При этом на территорию РФ принудительно отправили 1312 человек.

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Напомним, ранее бывший глава ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российские власти не могут препятствовать своим гражданам ехать воевать в Донбасс.

По материалам: ZN.UA
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Тэги беженцы Россия Украина
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