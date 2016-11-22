С начала этого года 54 россиянина попросили в Украине статус беженца

В Государственной миграционной службе показали статистику обращений граждан РФ.

Не все граждане РФ хотят жить в родной стране e-crimea.info

За девять месяцев 2016 года с просьбой о присвоении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, обратилось 54, в 2015 году – 86, в 2014 – 130, сообщают в Государственной миграционной службе в ответ на запрос пользователя " Доступа до правды ".

Из обратившихся в этом году, беженцами признаны четыре человека, десять человек получили статус лиц, нуждающихся в дополнительной защите. При этом на территорию РФ были принудительно возвращены 957 человек.

В 2015 году беженцами признали семь человек, а лицами, нуждающимися в дополнительной защите, стали четверо россиян. При этом на территорию РФ принудительно отправили 1312 человек.

Напомним, ранее бывший глава ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российские власти не могут препятствовать своим гражданам ехать воевать в Донбасс.