В аннексированном Крыму задержали 21 крымского татарина - Чубаров

Оккупационная власть полуострова обвиняет задержанных в экстремизме и терроризме.
"21 человек задержан. До вчерашнего дня было 19, но вчера были проведены 5 обысков и задержаны еще 2 человека" - пояснил он, отвечая на вопрос о количестве татар-политических заложников в российских тюрьмах в аннексированном Крыму.
Всех арестованных, по словам Чубарова, обвиняют в одном и том же – терроризме и экстремизме. Также депутат подчеркнул тот факт, что пятеро из арестованных уже получили приговор суда и вскоре будут отправлены отбывать срок в российских тюрьмах.
Напомним вчера, 17 ноября, ФСБ России провело в Крыму ряд обысков, несколько человек были арестованы. Также массовые обыски и аресты в Крыму российские силовики провели 12 октября 2016 года.Укринформ