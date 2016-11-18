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В аннексированном Крыму задержали 21 крымского татарина - Чубаров

18 ноября в 17:05

Оккупационная власть полуострова обвиняет задержанных в экстремизме и терроризме.

Рефат Чубаров
Глава Меджлиса рассказал о новых арестах в Крыму
Количество арестованных увеличилось после проведенных 17 ноября обысков, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от фракции БПП Рефат Чуабров.

"21 человек задержан. До вчерашнего дня было 19, но вчера были проведены 5 обысков и задержаны еще 2 человека" - пояснил он, отвечая на вопрос о количестве татар-политических заложников в российских тюрьмах в аннексированном Крыму.

Всех арестованных, по словам Чубарова, обвиняют в одном и том же – терроризме и экстремизме. Также депутат подчеркнул тот факт, что пятеро из арестованных уже получили приговор суда и вскоре будут отправлены отбывать срок в российских тюрьмах.

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Напомним вчера, 17 ноября, ФСБ России провело в Крыму ряд обысков, несколько человек были арестованы. Также массовые обыски и аресты в Крыму российские силовики провели 12 октября 2016 года.

По материалам: Укринформ
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Тэги арест Крым татары ФСБ
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