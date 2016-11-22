Погром на одесской таможне: задержаны 20 человек

Нападавшие ранили охранника и разгромили один из кабинетов. Все они задержаны и доставлены райотдел.

Полицейские устанавливают личности нападавших

Утром 22 ноября, примерно в 10:40, группа из 20 неизвестных, одетых в в камуфляжную формук, ворвалась в административное зданиепо улице Гайдара 21а, сообщают в ГУ НП Одесской области.

Нападавшие ранили охранника здания, после чего прорвались на второй этаж, где разгромили один из кабинетов. На место происшествия оперативно прибыли полицейские.

Все нападавшие доставлены в Малиновское отделение полиции, их личности и обстоятельства случившегося устанавливаются. Полицией открыто уголовное производство по ст.296 УК Украины – хулиганство.

Позже стало известно о том, что разгромлен кабинет уволившееся с поста главы одесской таможни Юлии Марушевской. К нападению могут быть причастны члены всеукраинской рады борьбы с коррупцией "Смерч" под руководством Анатолия Будника. По данным лидера Совета общественной безопасности Марка Гордиенко, погром устроили члены "ореховой мафии", пытающиеся выдать себя за борцов с коррупцией.

"Залетное ОПГ из Киева, прикрываясь камуфляжной формой и громким названием "Смерч", решило в Одессе крышануть тему орехов фирмочки "Санрайз". Патриоты Одессы много раз пикетировали таможню, уговаривали писать заявления начальников и замов, но погромы не устраивали. Мы себе у себя дома такого не позволяем", - отметил он.

Напомним, 21 ноября возле торгового центра в Одессе произошла перестрелка. Трое неизвестных в масках пытались вытащить водителя из внедорожника Mitsubishi Pajero, который подъехал к торговому центру. Выбежавший из автомобиля охранник, сделал несколько выстрелов в нападавших, и попал одному из них в грудь. Злоумышленники открыли ответный огонь, пули пробили стекла внедорожника. После этого нападавшие сели в автомобиль темного цвета и скрылись в неизвестном направлении. В городе был объявлен план "Перехват".