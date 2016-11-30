13 экс-"беркутовцев" отстранили от работы в Нацполиции в связи с расследованием по делу Майдана

Вопрос дальнейшей службы "беркутовцев" в силовых структурах Украины будут решать специальные комиссии.

13 бывших "беркутовцев" отстранили от службы в Нацполиции gp.gov.ua

Руководствоприняло решение отстранить от службы сотрудников бывшего спецподразделения "Беркут" на время расследования преступлений против участников Революции Достоинства 2013-2014 года, сообщается на сайте МВД Украины.

Национальная полиция Украины направила в Генеральную прокуратуру запрос по поводу процессуального статуса полицейских по уголовным производствам в отношении совершенных против участников Революции Достоинства преступлений, в частности тех из них, которые в 2013-2014 годах несли службу в подразделениях милиции особого назначения "Беркут".

Генеральная прокуратура предоставила информацию о 13 бывших "беркутовцах".

Для шести "беркутовцев" избрана мера пресечения – содержание под стражей или домашний арест. Еще для четырех из них мера пресечения не выбиралась.

Тем не менее, руководство Национальной полиции Украины приняло решение отстранить от службы всех подозреваемых экс-сотрудников "Беркута".

По результатам расследования, посредством механизма, предусмотренного Законом Украины, вопрос дальнейшего прохождения ими службы в Национальной полиции Украины будет рассмотрен аттестационной и полицейской комиссиями.

Департамент коммуникации Национальной полиции Украины напомнил о том, что бывший командир роты "Берут" Евгений Антонов, идентифицированный как один из активных участников разгона студентов в ночь на 30 ноября 2013 года, не работает в рядах правоохранителей. Он был уволен до начала проведения полицейской переаттестации.

Напомним, в начале июля Святошинский районный суд закончил изучение баллистических экспертиз по делу пятерых экс-беркутовцев о расстреле 48 участников Майдана, которые, по словам представителя ГПУ, подтверждает причастность обвиняемых беркутовцев к преступлению.

25 ноября выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда на судебное заседание по делу Евромайданав Святошинский районный суд должны были доставить нескольких экс-беркутовцев, заблокировали несколько десятков активистов. На заседании планировалось провести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича. В результате, Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.

27 ноября руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщил о том, что обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-"беркутовцев" могут допросить по видеосвязи

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" и о расследовании преступлений на Майдане читайте в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".