Зонду MRO не удалось зафиксировать никаких сигналов от "Скиапарелли"

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MRO дважды пытался установить связь со "Скиапарелли".

Связь со "Скиапарелли" не удалось восстановить до сих пор esa.int

Американский зонд MRO дважды пытался установить связь с модулем "Скиапарелли" , который совершил посадку на Марс 19 октября, и не смог получить никаких сигналов от него, сообщает представитель NASA.

"MRO пролетел над местом предполагаемого приземления "Скиапарелли" дважды, но не смог зафиксировать никаких сигналов, исходящих от модуля", — заявил Саймон Портер, один из участников миссии New Horizons.

В среду, 19 октября, зонд "Скиапарелли" совершил посадку на Марс. По программе полета после этого должна была начаться передача сигнала с поверхности, который будут принимать и записывать марсианские зонды Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и орбитальный модуль TGO. Но связь с зондом была потеряна, и Европейскому космическому агентству не удалось восстановить ее до сих пор.

По словам экспертов, "Скиапарелли" успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты. Скорость, рассчитанная "Скиапарелли" не совпала с доплеровским сдвигом, измеренным Mars Express. Это может указать на то, что скорость посадки была выше, чем планировалось. Реактивные двигатели проработали около трех-четырех секунд. Сигнал от "Скиапарелли" пропал за 50 секунд до расчетного времени посадки — причины этого до сих пор неизвестны.