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Зонд TGO передал на Землю первые снимки Марса

29 ноября в 14:51

Зонд был запущен в рамках миссии "ЭкзоМарс".

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Зонд TGO сделал снимки Марса с расстоянии 235 километров (нажмите на фото, чтобы посмотреть снимок полностью)
esa.int
Зонд Trace Gas Orbiter (TGO), который был запущен в рамках миссии "ЭкзоМарс", передал на Землю первые снимки поверхности Красной планеты. Снимки были сделаны во время тестирования инструментов аппарата, сообщается на сайте Европейского космического агентства.

TGO проводил тесты четырех научных инструментов в период с 20 по 28 ноября. Основная цель зонда состоит в том, чтобы составить подробный перечень редких газов, составляющих менее 1% атмосферы Марса.

Снимки были сделаны, когда зонд находился на расстоянии 235 километров от поверхности Марса. В объектив камеры аппарата попали регионы к северу от системы каньонов Маринера.

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TGO прибыл на орбиту Красной планеты совместно с зондом "Скиапарелли", который должен был совершить посадку на Марс. Но связь с зондом была потеряна.

По словам экспертов, "Скиапарелли" успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты. 

Позже стало известно о том, что зонд разбился при посадке.

По материалам: ZN.UA
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Тэги зонд Марс космос
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