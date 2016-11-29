Зонд TGO передал на Землю первые снимки Марса

Зонд был запущен в рамках миссии "ЭкзоМарс".

Зонд TGO сделал снимки Марса с расстоянии 235 километров (нажмите на фото, чтобы посмотреть снимок полностью) esa.int

Зонд Trace Gas Orbiter (TGO), который был запущен в рамках миссии "ЭкзоМарс" , передал на Землю первые снимки поверхности Красной планеты. Снимки были сделаны во время тестирования инструментов аппарата, сообщается на сайте Европейского космического агентства.

TGO проводил тесты четырех научных инструментов в период с 20 по 28 ноября. Основная цель зонда состоит в том, чтобы составить подробный перечень редких газов, составляющих менее 1% атмосферы Марса.

Снимки были сделаны, когда зонд находился на расстоянии 235 километров от поверхности Марса. В объектив камеры аппарата попали регионы к северу от системы каньонов Маринера.

TGO прибыл на орбиту Красной планеты совместно с зондом "Скиапарелли", который должен был совершить посадку на Марс. Но связь с зондом была потеряна.

По словам экспертов, "Скиапарелли" успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты.

Позже стало известно о том, что зонд разбился при посадке.