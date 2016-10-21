Зонд Schiaparelli разбился при посадке на Марс

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Модуль мог взорваться при ударе о землю.

ЕКА сообщило о гибели зонда при посадке на Марс

Десантный модуль Schiaparelli ("Скиапарелли") российско-европейской миссии "Экзомарс-2016" разбился при посадке на Марс, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

На текущий момент зонд NASA обнаружил предполагаемое место посадки модуля.

"Schiaparelli падал с высоты от двух до четырех километров и поэтому набрал значительную скорость, свыше 300 километров в час. Также возможно, что модуль взорвался при ударе о землю", - говорится в заявлении агентства.

19 октября сообщалось, что зонд Schiaparelli приземлился на Марсе. От него поступал сигнал, но отсутствовали данные телеметрии. Schiaparelli предназначался для отработки технологий входа в атмосферу, спуска, посадки и проведения исследований.

Также сообщалось о том, NASA планирует совершить запуск зонда InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) на Марс 5 мая 2018 года. Посадку на Красную планету космический аппарат совершит 26 ноября 2018 года.