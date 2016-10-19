Зонд Schiaparelli приземлился на Марсе

Космический аппарат уже дал о себе знать земным ученым.

Модуль Schiaparelli отправил первые сигналы с Марса на Землю. esa.int

Вход в атмосферу и посадка зонда Schiaparelli на поверхность Марса в рамках миссии "ЭкзоМарс" прошла в штатном режиме. Об этом сообщают в Европейском космическом агентстве.

"Космический аппарат ExoMars / TGO завершил маневр на Марсе сегодня, и его сигналы были получены наземными станциями в 18:34 CEST, как и ожидалось", – говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что на то, чтобы сигнал дошел с Марса до Земли нужно чуть меньше 10 минут.

Ранее сообщалось, что аппарат "ЭкзоМарс" успешно избежал столкновения с Марсом. Также сообщалось о том, NASA планирует совершить запуск зонда InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) на Марс 5 мая 2018 года. Посадку на Красную планету космический аппарат совершит 26 ноября 2018 года.