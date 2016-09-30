Зонд "Розетта" завершил свою миссию и направлен на столкновение с кометой Чурюмова-Герасименко

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Столкновение с кометой начнется примерно в 13.30 по Киеву.

"Розетта" столкнется с кометой Чурюмова-Герасименко NASA

Зонд "Розетта" Европейского космического агентства (ESA), который занимался изучением кометы Чурюмова-Герасименко, завершил свою миссию и сегодня столкнется с кометой. Столкновение начнется примерно в 13.30 по Киеву, сообщается на сайте ESA.

Как подчеркивают представители агентства, начало столкновения может произойти на 20 минут раньше или позже запланированного, в зависимости от условий движения аппарата по направлению к комете.

ESA приготовило визуализацию финальной траектории движения аппарата и представило видео, которое рассказывает о миссии "Розетты" возле кометы Чурюмова-Герасименко. Миссия "Розетты" длилась 12 лет.

Комета 67P/Чурюмова – Герасименко является короткопериодической кометой, которая имеет период обращения примерно 6 лет и 7 месяцев. Комета состоит из двух частей. Предполагается, что ранее они были двумя разными небесными телами, а затем столкнулись, образовав одно. Исследователи разделили поверхность кометы на девятнадцать районов, которые назвали в честь древнеегипетских божеств.

Ранее ученые подтвердили наличие водного льда на поверхности кометы. Водный лед был обнаружен под внешней оболочкой кометы и в некоторых регионах на ее поверхности. Вместе с тем, анализ поверхности кометы указывает на то, что она состоит из темного, сухого вещества с небольшой примесью водного льда.