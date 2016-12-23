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Журнал Science назвал гравитационные волны открытием года

23 декабря в 14:39

Сигнал гравитационных волн был зафиксирован с помощью детектора LIGO феврале этого года.

гравитационные волны
Гравитационные волны стали открытием года по версии Science
NASA
Журнал Science подвел итоги года и назвал событие, которое стало наиболее значимым для научного сообщества в уходящем году. Таким событием стало то, что ученым с помощью детектора LIGO удалось зафиксировать сигнал гравитационных волн, сообщается на сайте журнала.

Гравитационные волны — прямое следствие уравнений общей теории относительности, предложенных Альбертом Эйнштейном в 1915 году. Они описываются уравнениями волнового типа, их решения соответствуют возмущениям пространства-времени, движущимся со скоростью света. В отличие от электромагнитных волн — света — интенсивность гравитационных волн на много порядков меньше, поэтому обнаружить их удалось лишь спустя 100 лет с момента предсказания.

В список номинантов на открытие года также попали: победа искусственного интеллекта AlphaGo над чемпионом по го, превращение стволовых клеток в полноценные яйцеклетки, технология производства искусственных белков, открытие "второй Земли" у звезды Проксима Центавра, исследования генома человека, которые позволили проследить путь миграции древних людей из Африки и другие.

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Ранее сообщалось о том, что журнал Nature включил в список из 10 людей года Александру Элбакян – создательницу пиратского сайта с научными статьями Sci-Hub. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги открытие журнал исследование ученые
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