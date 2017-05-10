Жизнь на Земле возникла на три миллиарда лет раньше предполагаемого – ученые

Обитаемые горячие источники сформировались раньше, чем считали ученые.

Обитаемые горячие источники появились раньше, чем считали ученые

Геологи из Университета Нового Южного Уэльса заявили о том, что обитаемые горячие источники появились на Земле на три миллиарда лет раньше, чем предполагалось. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature Communications.

Согласно одной из теорий происхождения жизни, протоклетки возникли не в морской, а пресной воде, в частности, в гейзерах и озерах. В пользу этой гипотезы говорит обнаружение в таких водоемах строматолитов — ископаемых останков цианобактериальных матов.



До сих пор возраст наиболее древних строматолитов оценивался в 3,48 миллиарда лет. Эти образования, включавшие в себя факультативных аэробов, анаэробов и фотосинтезирующих цианобактерий, были найдены на территории кратона Пилбара в Западной Австралии — части гипотетического суперконтинента, существовавшего 3,6–2,8 миллиарда лет назад.

Теперь же ученые проверили гипотезу "маленького теплого пруда", сопоставив карту строматолитов с гидротермами в кратоне Пилбара. Всего с помощью методов рамановской спектроскопии и рентгеновской спектроскопии (SEM-EDS) они изучили образцы 47 стратиграфических разрезов.

В результате оказалось, что помимо гейзерита и строматолитов, на кратоне были найдены иные следы раннего присутствия жизни, в том числе микростроматолиты и "пузырьки" — сферические полости в породе, схожие с кислородными пузырьками в экзополимерах цианобактерий, обнаруженных в Оракеи Корако, Новая Зеландия. По словам авторов, это указывает на то, что на самых первых этапах развития биосферы Земли — на три миллиарда лет раньше, чем предполагалось, — пресноводные водоемы отличались разнообразием организмов.

Ученые предполагают, что появление первых участков суши могло состояться на 130 миллионов, а появление первых земноводных – на 580 миллионов лет раньше.

Ранее ученые заявили о том, что жизнь на Земле могла зародиться в результате влияния кометы. В ходе экспериментов ученые использовали метательный пистолет для того, чтобы выработать подобное на кометное влияние на замороженную смесь из аминокислот, водного льда и силикатов (форстеритов). В результате было определено то, что аминокислоты смогли выработать более сложные пептиды – молекулы, которые формируют белки.