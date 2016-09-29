"Земной" рукав Млечного пути оказался в четыре раза длиннее предполагаемого

Ученые измерили расстояние до восьми "звездных яслей" Локального рукава.

Локальный рукав Млечного Пути простирается на 20 тысяч световых лет NASA

Ученые заявили о том, что Локальный рукав Млечного Пути , в котором располагаются Земля и Солнечная система, на самом деле в четыре раза длиннее, чем считалось до этого. Выводы ученых были опубликованы в журнале Science Advances.

Млечный Путь является одной из самых изученных галактик, но в то же время у ученых нет никаких достоверных данных о его размерах, длине рукавов и расстоянии между звездами. На данный момент исследователи знают расстояние только между 100 тысячами из 100 миллиардов звезд нашей галактики.

В ходе исследования ученые с помощью телескопа VLBA измерили расстояние до восьми крупнейших "звездных яслей", которые располагались внутри Локального рукава и его ближайшего соседа – рукава Персея, и на основании этих данных измерили их длину. В результате оказалось, что "шпора" Локального рукава почти в четыре раза длиннее, чем показывали ранее проведенные расчеты. Он простирается на 20 тысяч световых лет, а не на пять, как считалось ранее.

Кроме того, плотность звезд в "звездных яслях" рукава оказалась такой же, как и в других рукавах Млечного Пути. Последнее открытие свидетельствует о том, что в нашей галактики находится "третий лишний" полноценный Локальный рукав, который втиснулся между рукавами Персея и Стрельца.

Ранее ученые установили, что следы на диске Млечного Пути появились в результате столкновения с другой галактикой. По мнению исследователей, галактика прошла сквозь Млечный Путь около 500 миллионов лет назад и сейчас находится на расстоянии 300 тысяч световых лет от нашей галактики, продолжая отдаляться со скоростью около 200 километров в секунду.