Землетрясения на Марсе могут привести к появлению жизни на планете - ученые

Землетрясения на Красной планете порождают большое количество водорода.

В недрах Марса могут жить бактерии NASA

Ученые заявили о том, что землетрясения на Марсе порождают достаточное количество водорода для того, чтобы в глубинах Красной планеты могла существовать жизнь в виде микробов. Выводы ученых были опубликованы в журнале Astrobiology.

Исследователи пришли к такому выводу после наблюдения за химическим составом жидкостей, которые появляются в недрах Земли в окрестностях тектонических разломов, а также в результате падения астероидов и метеоритов. Подобные процессы приводят к формированию двух необычных горных пород – псевдотахилитов и катаклазитов, похожих по своей структуре на стекловидные "слоеные пироги", слои в которых возникли в результате переплавки пород при их сильном сжатии и трении. В некоторых слоях этого "пирога", как выяснили недавно геологи, содержится большое количество жидкости.

В ходе исследования ученые собрали образцы подобных пород со всех континентов и определили, что все они содержали большие количества воды и растворенного в ней углекислого газа и водорода, концентрации которого было достаточно для того, чтобы поддерживать жизнь бактерий, которые питаются этим газом. Более того, водорода в материи псевдотахилитов и катаклазитов оказалось столь много, что не весь газ мог раствориться в жидкости, и часть его находилась в толще пород и воды в виде пузырьков.

По мнению исследователей, эти данные свидетельствуют о том, что водород всегда формируется в недрах планеты при землетрясениях и других проявлениях тектонической активности. Кроме того, его должно хватить для поддержания жизни подземных микробов.

На данный момент геологические процессы на Марсе отсутствуют, но землетрясения в нем все же могут происходить благодаря остыванию и сжатию его недр. По мнению исследователей, на данный момент в недрах Марса может содержаться в пять-шесть раз больше водорода, чем необходимо для зарождения и поддержания жизни. Вместе с тем, общее количества водорода на Марсе составляет около 10 тонн, чего не хватить для поддержания "глобального" пояса жизни.

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.