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Землетрясение в Италии привело к сдвигу земной коры на 70 сантиметров

2 ноября в 17:18

Сдвиг коры произошел в районе Кастелуччо.

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Наибольшие деформации земной коры наблюдаются в районе Кастелуччо
esa.int
Ученые из Института электромагнитного зондирования окружающей среды сопоставили радарные изображения, которые были сделаны 26 октября и 1 ноября, для того, чтобы определить последствия землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в Италии 30 октября. Результаты сравнения приводит Европейское космическое агентство (ESA).

Как подчеркивают специалисты агентства, деформации земной коры произошли на территории в 130 квадратных километров, в некоторых местах сдвиг коры превышает полметра. В частности в районе Кателуччо в Центральной Италии земная кора сдвинулась на 70 сантиметров.

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Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано также 26 октября. Его почувствовали даже в северных областях Италии и на юге Германии. В центральной части Италии из-за стихийного бедствия обрушились многочисленные постройки. Особенно сильно пострадали старинные здания в городах.

В Италии имеются два глубоких разлома земной коры, что является причиной землетрясений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Италия землетрясение сдвиг
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