Землетрясение в Италии привело к сдвигу земной коры на 70 сантиметров

Сдвиг коры произошел в районе Кастелуччо.
Как подчеркивают специалисты агентства, деформации земной коры произошли на территории в 130 квадратных километров, в некоторых местах сдвиг коры превышает полметра. В частности в районе Кателуччо в Центральной Италии земная кора сдвинулась на 70 сантиметров.
Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано также 26 октября. Его почувствовали даже в северных областях Италии и на юге Германии. В центральной части Италии из-за стихийного бедствия обрушились многочисленные постройки. Особенно сильно пострадали старинные здания в городах.
В Италии имеются два глубоких разлома земной коры, что является причиной землетрясений.ZN.UA