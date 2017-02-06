Завершился самый длительный в мире коммерческий авиаперелет

Самолет пролетел 14,5 тысяч километров.
Всего же самолет преодолел 14535 километров и пересек 10 часовых зон. На борту самолета находились четыре пилота и 15 бортпроводников. За время пребывания в воздухе пассажиры выпили 1100 чашек кофе и чая, две тысячи холодных напитков и съели 1036 порций обеда.
Ранее Airbus получил патент на создание сверхзвукового пассажирского самолета. Самолет сможет совершать перелет от Лондона до Нью-Йорка за один час, в то время как снятый с производства "Конкорд" справлялся с этой задачей за 3,5 часа.ZN.UA