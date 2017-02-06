Завершился самый длительный в мире коммерческий авиаперелет

Самолет пролетел 14,5 тысяч километров.

Самолет пробыл в воздухе 16 часов и 23 минуты

Самолет авиакомпании Qatar Airways's приземлился в Новой Зеландии и завершил самый длительный в мире коммерческий авиаперелет. Как отмечает The Guardian , самолет приземлился на пять минут позже запланированного времени, проведя в воздухе 16 часов и 23 минуты.

Всего же самолет преодолел 14535 километров и пересек 10 часовых зон. На борту самолета находились четыре пилота и 15 бортпроводников. За время пребывания в воздухе пассажиры выпили 1100 чашек кофе и чая, две тысячи холодных напитков и съели 1036 порций обеда.

Ранее Airbus получил патент на создание сверхзвукового пассажирского самолета. Самолет сможет совершать перелет от Лондона до Нью-Йорка за один час, в то время как снятый с производства "Конкорд" справлялся с этой задачей за 3,5 часа.