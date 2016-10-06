Замененный Samsung Galaxy Note 7 загорелся на борту самолета в США

Смартфон прожег дыру в напольном покрытии самолета.

Galaxy Note 7 загорелся на борту самолета The Verge

Рейс, следовавший из Луисвилля в Балтимор, был эвакуирован после того, как смартфон Samsung Galaxy Note 7 одного из пассажиров задымился в салоне, сообщает The Verge

Смартфон, который стал причиной эвакуации, был заменен его собственником. Как сообщил владелец смартфона Брайан Грин, он получил новый смартфон взамен старого 21 сентября. На его коробке был нарисован черный квадрат – знак того, что Samsung отметила телефон как "безопасный".

По утверждению Грина, он выключил смартфон перед полетом и положил его в карман, после чего Galaxy Note 7 начал дымиться. Он достал смартфон из кармана и положил его на пол самолета, наблюдая, как из него валит серо-зеленый дым. Коллега Грина утверждает, что смартфон прожег ковер на полу самолета и дочерна обуглил материал пола.

На момент возгорания смартфон был заряжен примерно на 80%. Грин также утверждает, что с момента получения нового Galaxy Note 7 использовал исключительно беспроводную зарядку.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.