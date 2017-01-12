Зачатки речи человека появились 25 миллионов лет назад – ученые

Исследователи заявили об общих корнях сигналов обезьян и речи человека.

Бабуины используют те же гласные звуки, что и человек

Ученые заявили о том, что бабуины используют те же четыре гласных звука, которые присутствуют во всех человеческих языках. По мнению исследователей, это означает, что можно говорить об общих корнях сигналов обезьян и речи человека. Выводы ученых были опубликованы в журнале PLoS One.

Четыре года назад французские приматологи научили павианов отличать короткие английские слова от бессмысленных наборов букв, что указало на древние корни человеческой способности читать и распознавать абстрактные символы. Теперь же исследователи наблюдали за жизнью обычных бабуинов в одном из питомников Франции.

На данный момент различия в структуре гортани считаются учеными одной из тех причин, по которой человек может произносить гласные звуки, а обезьяны и другие животные – нет. Теперь же исследователи установили, что обезьяны могут произносить те же гласные звуки, что и человек.

Наблюдая за бабуинами, ученые записали звуки, которыми те общаются друг с другом и проанализировали их с помощью компьютера. Этот анализ показал, что их "речь" содержала в себе около тысячи звуковых сегментов, похожих по своей структуре на гласные звуки. Сравнив их между собой, ученые сгруппировали их в пять типов звуков, похожих на человеческие гласные – "у", "о", "э", "а" и короткое "и".

Проведя дальнейшие исследования, ученые установили, что секрет произнесения этих звуков кроется в языке бабуинов. Форма, пропорции и сам набор мускулов в языке бабуинов оказался идентичным тому, как устроен язык детей. Благодаря этому, несмотря на различия в форме гортани и всего речевого аппарата в целом, бабуинам удается издавать звуки, очень похожие на человеческую речь.

По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что корни человеческой речи появились 25 миллионов лет назад, когда на планете обитали общие предки людей и бабуинов.

Ранее ученые провели эксперимент, в рамках которого доказали, что животные с большим размером мозга по отношению к массе тела обладают более высоким интеллектом.