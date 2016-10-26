"Юнона" вышла из спящего режима и готовится к сближению с Юпитером

Пролет аппарата над планетой запланирован на 11 декабря.

"Юнона" успешно вышла из спящего режима NASA

Зонд NASA "Юнона" успешно вышел из спящего режима и готовится к новому сближению с Юпитером, сообщается на сайте агентства.

"Юнона" самостоятельно вошла в спящий режим 18 октября. На данный момент исследователи пытаются найти причины этого. 24 октября команда миссии дала зонду команду выйти из спящего режима, которую тот выполнил и теперь функционирует в полном объеме.

Следующее сближение "Юноны" с Юпитером запланировано на 11 декабря. В ходе пролета над планетой камеры и научные инструменты аппарата будут работать для сбора информации о газовом гиганте.

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса. Аппарат прибыл на орбиту Юпитера в июле этого года.