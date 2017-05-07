"Юнона" сделала снимок южного полюса Юпитера

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Снимок был сделан на расстоянии более 52 тысяч километров от поверхности планеты.

"Юнона" сделала новый снимок Юпитера NASA

Станция "Юнона" сделала снимок Юпитера, на котором можно увидеть южный полюс планеты. Снимок был опубликован на сайте NASA.

На фото заметны ураганы овальной формы, которые покрывают поверхность планеты. Приближаясь к полюсу Юпитера, относительно организованные пояса и турбулентные зоны превращаются в гигантские нитевидные структуры, похожие на связанные струны.

Снимок был сделан "Юноной" на расстоянии 52,2 тысяч километров от поверхности Юпитера еще 11 декабря 2016 года, но NASA опубликовало его только сейчас.

NASA

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса. Аппарат прибыл на орбиту Юпитера в июле прошлого года.