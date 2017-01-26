"Юнона" сделала снимок Малого красного пятна на Юпитере

Объект является третьим по величине ураганом на поверхности планеты.

"Юнона" сделала снимок урагана на Юпитере NASA

Станция "Юнона" сделала снимок Малого красного пятна – третьего по величине урагана на поверхности Юпитера. Снимок был опубликован на сайте NASA.

Антициклон представляет собой естественную аномалию, представляющей собой вращение ветров на большой скорости вокруг центральной области высокого давления. Малое красное пятно не отличается ярким цветом, поэтому его достаточно трудно заметить на фоне окружающего пространства. Исследователи наблюдают за ним с помощью наземных телескопов на протяжении последних 23 лет.

Снимок был сделан "Юноной" 11 декабря, когда аппарат находился на расстоянии 16600 километров от поверхности планеты.

NASA

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса. Аппарат прибыл на орбиту Юпитера в июле этого года.