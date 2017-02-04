"Юнона" сделала снимок южного полюса Юпитера

Аппарат пролетел на расстоянии 4300 километров от поверхности планеты.
Космический аппарат пролетел на высоте 4300 километров от поверхности со скоростью 57,8 километров в секунду относительно Юпитера. Во время пролета работали все научные приборы и камера JunoCam.
На одном из снимков, сделанных "Юноной", можно увидеть южный полюс Юпитера, а также циклоны и овальные штормы в этом регионе планеты.
"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса. Аппарат прибыл на орбиту Юпитера в июле этого года.ZN.UA