"Юнона" сделала снимок южного полюса Юпитера

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Аппарат пролетел на расстоянии 4300 километров от поверхности планеты.

"Юнона" сделала новые снимки Юпитера NASA

Космический аппарат "Юнона" передал на Землю новые снимки Юпитера, которые были сделаны 2 февраля во время четвертого пролета над поверхностью планеты. Снимки были опубликованы на сайте NASA

Космический аппарат пролетел на высоте 4300 километров от поверхности со скоростью 57,8 километров в секунду относительно Юпитера. Во время пролета работали все научные приборы и камера JunoCam.

На одном из снимков, сделанных "Юноной", можно увидеть южный полюс Юпитера, а также циклоны и овальные штормы в этом регионе планеты.

NASA

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса. Аппарат прибыл на орбиту Юпитера в июле этого года.