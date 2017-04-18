YouTube запустил функцию мобильных онлайн-трансляций для аккаунтов с 1000 подписчиков и более

Ранее подобная функция была доступна для аккаунтов с 10 тысячами подписчиков.

Аккаунты YouTube с 1000 подписчиков смогут запускать онлайн-трансляции с мобильных устройств Pixabay

Видеохостинг YouTube запустил функцию, которая позволяет запускать прямые трансляции с мобильных устройств, для аккаунтов, число подписчиков которых превосходит 1000. Как отмечает TechCrunch, с февраля подобная функция была доступна для аккаунтов с 10 тысячами подписчиков, теперь же это число существенно снизилось.

Для того, чтобы запустить трансляцию, необходимо нажать на кнопку Go Live в официальном приложении YouTube. Кроме определенного числа подписчиков, канал должен быть верифицирован и не иметь ограничений на стриминг.

Как отмечает издание, ограничение в 1000 подписчиков позволит сократить количество скучных трансляций, кроме того, пользователи будут менее склонны к нарушению авторских прав, поскольку будут бояться потерять свой канал.

Ранее сообщалось о том, что компания Google запустила сервис YouTube Gaming, предназначенный для видеотрансляции компьютерных игр. Пользователи в прямом эфире демонстрируют, как проходят ту или иную игру, сопровождая процесс собственными комментариями. Зрители могут не только смотреть за происходящим, но и комментировать процесс.