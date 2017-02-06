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Японский корабль провалил эксперимент по сбору космического мусора

6 февраля в 13:02

Корабль должен был выпустить металлический трос для торможения космического мусора на орбите.

земля в сумерках
Японскому кораблю не удалось очистить орбиту Земли от мусора
twitter.com/Scott Kelly
Японский грузовой космический корабль "Конотори-6" не смог справиться со своей главной задачей – экспериментом по сбору космического мусора, сообщает телеканал NHK.

Корабль должен был выпустить металлический трос длиной 700 метров, по которому должен был быть пущен ток для торможения космического мусора на орбите, но сделать это не удалось.

Ожидается, что к концу дня "Конотори-6" вернется в плотные слои атмосферы Земли.

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Ранее сообщалось о том, что китайский спутник-телескоп DAMPE (Dark Matter Particle Explorer), который был запущен для поиска темной материи, прислал первые данные в Национальный центр космической науки при Китайской академии наук. 

По материалам: РИА Новости
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Тэги космос мусор корабль
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