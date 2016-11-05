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Япония, США и ЕС разработают совместные правила эксплуатации беспилотных автомобилей

5 ноября в 05:35

На основе совместных правил создадут единый документ для стран-членов ООН.

Tesla Model S
Беспилотные авто будут ездить по единым правилам
Япония, США и страны ЕС подготовят совместные для своих стран правила эксплуатации беспилотных автомобилей. Такие меры будут предприняты с целью предотвратить возможные кибератаки на фоне роста внедрения беспилотных технологий в автомобилях, сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

"Как ожидается список основных рекомендаций будет составлен уже в середине ноября. На основе него специалисты создадут единый документ ООН, которым страны смогут руководствоваться при составлении правил использования беспилотных технологий. Необходимость таких мер возникла в результате роста количества автомобилей с автопилотом. Кроме того, многие современные транспортные средства имеют подключение к интернету, что делает их уязвимыми для хакеров", - сказано с сообщении японской газеты "Никей".

Правила создадут правовую основу для определения ответственности в случае ДТП с участием беспилотных автомобилей, выдачи лицензий на управление ими.

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В начале июля  американская компания Tesla заявила о первом случае смерти водителя Model S при езде на автопилоте. Инцидент произошел во время движения Model S по трассе в режиме автопилота. Автомобиль попал под прицеп трактора с высоким дорожным просветом, который стоял перпендикулярно движению машины. Ни автопилот, ни водитель автомобиля не идентифицировали прицеп, окрашенный в светлый цвет, как угрозу. По данным компании, водитель автомобиля скончался на месте.

По материалам: ТАСС
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