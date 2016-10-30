Япония перенесла запуск метеорологического спутника "Химавари-9"

Причиной переноса запуска стал неблагоприятный прогноз погоды.
Аппарат обладает такими же возможностями, как и его предшественник, который находится на орбите уже два года. Он оснащен мощным оптическим оборудованием, позволяющим ему оперативно отслеживать возникновение атмосферных явлений, а также измерять температуру поверхности моря и выявлять содержание вулканического пепла в воздухе. Кроме того, он способен делать снимки Земли каждые 10 минут.
После выхода на орбиту специалисты JAXA проведут ряд проверок систем нового спутника. В эксплуатацию его планируется ввести после 2020 года, когда закончится срок службы "Химавари-8" .
Ранее сообщалось о том, что Китай запустил спутник для изучения темной материи, который уже начал передавать на Землю собранные им данные.ТАСС