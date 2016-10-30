Япония перенесла запуск метеорологического спутника "Химавари-9"

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Причиной переноса запуска стал неблагоприятный прогноз погоды.

JAXA перенесло запуск метеорологического спутника

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) перенесло с 1 на 2 ноября запуск метеорологического"Химавари-9". По словам представителей агентства, причиной переноса запуск стал неблагоприятный прогноз погоды.

Аппарат обладает такими же возможностями, как и его предшественник, который находится на орбите уже два года. Он оснащен мощным оптическим оборудованием, позволяющим ему оперативно отслеживать возникновение атмосферных явлений, а также измерять температуру поверхности моря и выявлять содержание вулканического пепла в воздухе. Кроме того, он способен делать снимки Земли каждые 10 минут.

После выхода на орбиту специалисты JAXA проведут ряд проверок систем нового спутника. В эксплуатацию его планируется ввести после 2020 года, когда закончится срок службы "Химавари-8" .

Ранее сообщалось о том, что Китай запустил спутник для изучения темной материи, который уже начал передавать на Землю собранные им данные.