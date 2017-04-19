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Xiaomi представила новый флагманский смартфон

19 апреля в 17:16

Устройство оснащено двойной камерой и FullHD-дисплеем.

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Xiaomi представила смартфон Mi6
Компания Xiaomi представила новый смартфон Mi6, который оснащен FullHD-дисплеем диагональю 5,15 дюйма и двойной камерой. Характеристики смартфона были опубликованы в Twitter компании.

Разрешение обоих модулей камеры составило 12 мегапикселей, одна из них дает двухкратный зум и возможность создавать портретные снимки с размытием фона. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, шестью гигабайтами оперативной и до 128 гигабайт основной камеры. Корпус устройства выполнен из стекла и металла.

Смартфон доступен в трех цветах: черный, белый и сине-золотой. Вместе с ним компания выпустит премиальную версию с корпусом из керамики.

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В середине января прошлого года компания Xiaomi представила свой новый смартфон Redmi 3. Устройство оборудовано дисплеем диагональю пять дюймов и разрешением 1280х720 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 616 с графическим ускорителем Adreno 405, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD объемом до 128 ГБ. Разрешение основной камеры составило 13 мегапикселей, а фронтальной – пять мегапикселей.

По материалам: ZN.UA
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Тэги смартфон камера Xiaomi
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