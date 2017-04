Xiaomi представила новый флагманский смартфон

Компания Xiaomi представила новый смартфон Mi6, который оснащен FullHD-дисплеем диагональю 5,15 дюйма и двойной камерой. Характеристики смартфона были опубликованы в Twitter компании.

Разрешение обоих модулей камеры составило 12 мегапикселей, одна из них дает двухкратный зум и возможность создавать портретные снимки с размытием фона. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, шестью гигабайтами оперативной и до 128 гигабайт основной камеры. Корпус устройства выполнен из стекла и металла.

Смартфон доступен в трех цветах: черный, белый и сине-золотой. Вместе с ним компания выпустит премиальную версию с корпусом из керамики.

With a uniform alignment for features on its sides, Mi 6's design looks clean and simple. pic.twitter.com/JvlNk72wXN

And you think that is all? Let Mi introduce you to... Mi 6 Ceramic! pic.twitter.com/kq8oeShIL2