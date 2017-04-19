Xiaomi представила новый флагманский смартфон

Устройство оснащено двойной камерой и FullHD-дисплеем.

Xiaomi представила смартфон Mi6

Компания Xiaomi представила новый смартфон Mi6, который оснащен FullHD-дисплеем диагональю 5,15 дюйма и двойной камерой. Характеристики смартфона были опубликованы в Twitter компании.

Разрешение обоих модулей камеры составило 12 мегапикселей, одна из них дает двухкратный зум и возможность создавать портретные снимки с размытием фона. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, шестью гигабайтами оперативной и до 128 гигабайт основной камеры. Корпус устройства выполнен из стекла и металла.

Смартфон доступен в трех цветах: черный, белый и сине-золотой. Вместе с ним компания выпустит премиальную версию с корпусом из керамики.

With a uniform alignment for features on its sides, Mi 6's design looks clean and simple. pic.twitter.com/JvlNk72wXN — Mi (@xiaomi) 19 квітня 2017 р.

And you think that is all? Let Mi introduce you to... Mi 6 Ceramic! pic.twitter.com/kq8oeShIL2 — Mi (@xiaomi) 19 квітня 2017 р.

В середине января прошлого года компания Xiaomi представила свой новый смартфон Redmi 3. Устройство оборудовано дисплеем диагональю пять дюймов и разрешением 1280х720 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 616 с графическим ускорителем Adreno 405, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD объемом до 128 ГБ. Разрешение основной камеры составило 13 мегапикселей, а фронтальной – пять мегапикселей.