Windows 10 будет автоматически блокировать компьютер после ухода пользователя от монитора

Для отслеживания передвижения пользователя система будет использовать камеры Windows Hello.

Windows 10 будет автоматически блокировать компьютер The Guardian

Компания Microsoft работает над функцией, которая позволит Windows 10 автоматически блокировать и защищать компьютер после того, как система заметит, что пользователь отошел от него. Как сообщает The Verge , функция получила название Dynamic Lock.

Как подчеркивает издание, на данный момент не известно, каким образом система будет идентифицировать неактивность пользователя. Предположительно, будут использованы камеры системы Windows Hello, которая позволяет пользователю разблокировать компьютер с помощью идентификации его лица.

Новая функция будет доступна в обновлении Windows 10, которое будет выпущено в апреле.

Ранее сообщалось о том, что Windows 10 была установлена на 14 миллионов устройств за первые сутки после начала продаж. Операционная система доступна для пользователей Windows 7 и 8 в качестве бесплатного обновления. Для того чтобы снизить нагрузку на систему, вызванную ажиотажем вокруг операционной системы, Microsoft загружает Windows 10 на компьютеры пользователей волнами.

Для сравнения Windows 8 была установлена на 40 миллионов устройств за первый месяц после анонса, а на то, чтобы добраться до отметки в 100 миллионов устройств, ей понадобилось четыре месяца.

Вместе с тем, после официального выхода операционной системы начали поступать сведения о том, что Windows 10 передает данные идентификации в Microsoft даже в том случае, если пользователь отключил Bing search и помощника Cortanа и активировал настройки приватности программного обеспечения.