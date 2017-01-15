WhatsApp опроверг информацию о возможности чтения переписки пользователей

По утверждению компании, она будет бороться с любыми попытками найти "лазейку" в системе безопасности.
Представители WhatsApp отреагировали на данную информацию, выпустив официальное обращение. "Издание The Guardian опубликовало новость, утверждая, что намеренное решение в WhatsApp ведет к тому, что люди могут потерять миллионы сообщений, и что это является лазейкой, позволяющей правительствам заставить WhatsApp расшифровывать потоки сообщений. Это утверждение является ложным. WhatsApp не предоставляет правительствам "черный ход" в свои системы и будет бороться с любой попыткой создать такую лазейку. Дизайнерское решение, упоминаемое в истории The Guardian, предотвращает перехват сообщений. К тому же WhatsApp предлагает пользователям специальную функцию, чтобы предупредить их о возможных угрозах безопасности. Мы опубликовали технические подробности нашего шифрования и всегда были прозрачными в отношении запросов со стороны правительств, публикуя данные о них в Facebook", говорится в сообщении компании.
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг мессенджеров 11 компаний, основываясь на защищенности от несанкционированного доступа к переписке пользователей. Самыми безопасными, по мнению правозащитников, являются Facebook Messenger и WhatsApp, которые набрали по 73 балла. На второй строчке разместились iMessage, FaceTime и Telegram, набравшие по 67 баллов.4pda.ru