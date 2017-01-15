WhatsApp опроверг информацию о возможности чтения переписки пользователей

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По утверждению компании, она будет бороться с любыми попытками найти "лазейку" в системе безопасности.

Разработчики WhatsApp опровергают информацию о возможности чтения переписки пользователей r-e-e-d.com

Разработчики мессенджера WhatsApp опровергли информацию о том, что в их ключе шифрования обнаружена уязвимость , которая позволяет читать сообщения пользователей. По словам специалиста в области криптографии и шифрования Тобиаса Болтера, который обнаружил данную уязвимость, она позволяет разработчикам мессенджера передавать переписку пользователей спецслужбам.

Представители WhatsApp отреагировали на данную информацию, выпустив официальное обращение. "Издание The Guardian опубликовало новость, утверждая, что намеренное решение в WhatsApp ведет к тому, что люди могут потерять миллионы сообщений, и что это является лазейкой, позволяющей правительствам заставить WhatsApp расшифровывать потоки сообщений. Это утверждение является ложным. WhatsApp не предоставляет правительствам "черный ход" в свои системы и будет бороться с любой попыткой создать такую лазейку. Дизайнерское решение, упоминаемое в истории The Guardian, предотвращает перехват сообщений. К тому же WhatsApp предлагает пользователям специальную функцию, чтобы предупредить их о возможных угрозах безопасности. Мы опубликовали технические подробности нашего шифрования и всегда были прозрачными в отношении запросов со стороны правительств, публикуя данные о них в Facebook", говорится в сообщении компании.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг мессенджеров 11 компаний, основываясь на защищенности от несанкционированного доступа к переписке пользователей. Самыми безопасными, по мнению правозащитников, являются Facebook Messenger и WhatsApp, которые набрали по 73 балла. На второй строчке разместились iMessage, FaceTime и Telegram, набравшие по 67 баллов.