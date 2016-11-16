Высадить на Луне первого россиянина планируется в 2031 году

Космонавтов хотят отправить на спутник Земли на борту корабля "Федерация".

Россияне собрались на Луну moon.bao.ac.cn

Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" планирует в 2031 году высадить на Луну первого россиянина, а начало полетов к Луне в России запланировали на 2025 год, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора корпорации Владимира Солнцева.

В 2027 году Россия намерена запустить взлетно-посадочный модуль на орбиту Луны. "В 2030-х годах мы ставим себе задачу пилотируемого полета на Луну, в 2031 году - высадки на Луну", - рассказал Солнцев. По его словам, для полетов к Луне Россия разрабатывает пилотируемый корабль "Федерация". Испытательный образец корабля планируется изготовить в 2020 году и запустить в беспилотном режиме в 2021 году, первый пилотируемый запуск испытательного образца намечен на конец 2023 года.

Ранее руководитель конструкторского бюро "Южное" (Днепропетровск) Александр Дегтярев заявлял, что Украина может возобновить отправку в космос своих астронавтов и даже построить собственную станцию на Луне.