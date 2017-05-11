Выход iPhone 8 может быть отложен – СМИ

У компании возникли трудности с производством экранов для новых смартфонов.

Apple столкнулась с проблемами при производстве дисплеев iPhone 8 ferra.ru

Компания Apple может отложить выход нового iPhone на два месяца, заявил американский деловой журнал Fortune.

Как отмечает издание, эксперт международной аналитической компании KGI Securities Мин-Чи Куо опубликовал заявление для инвесторов, в котором рассказал о "наихудшем сценарии", по которому компании придется отложить выход нового iPhone. Проблемы связаны с производством экранов для новых смартфонов и могут задержать выход iPhone на два-три месяца, заявляют источники в Apple.

Согласно слухам, Apple работает над несколькими версиями iPhone. Две из них, iPhone 7s и iPhone 7s Plus, станут просто новыми модификациями смартфона прошлого года. А вот iPhone 8 может стать инновационным продуктом компании. Основным новшеством iPhone 8 должен стать OLED-дисплей.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.