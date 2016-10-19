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Вулканическая активность могла сыграть ключевую роль в появлении современного человека – ученые

19 октября в 13:36

Извержения вулканов повлияли на территории, занимаемые гоминидами, что могло сказаться на эволюции вида.

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Извержения вулканов могли повлиять на эволюцию человека
instagram/gunarto_song
Ученые заявили о том, что вулканическая активность, которая проявилась несколько сотен тысяч лет назад в Эфиопии, могла существенно повлиять на эволюцию современного человека. Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature.

По словам исследователей, извержения происходили в районе Восточно-Африканской рифтовой долины, которая представляет собой континентальный разлом, часть которого проходит через Эфиопию. Ученые восстановили историю извержений, которые происходили в районе рифта протяженностью 200 километров.

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В ходе исследования было установлено, что 321-170 тысяч лет назад в этой области происходили мощные вулканические процессы. По мнению ученых, извержения случались в пять раз чаще, чем обычно. Эти процессы совпали с прибытием человека на территорию 200 тысяч лет назад.

Исследователи предполагают, что извержения могли вызвать существенные экологические изменения на территориях, заселенных гоминидами, что способствовало их эволюции и появлению современного человека.

Ранее археологи обнаружили неизвестный ранее вид древних людей. Найденный вид получил название Homo naledi  - от слова "звезда" на местном языке сесото. Мозг Homo naledi был размером с большой апельсин, они имели стройное тело, плечи, похожие на плечи современных обезьян, и ноги, которые напоминают по строению ногу современного человека. Рост Homo naledi  составлял примерно 150 сантиметров, а вес – примерно 45 килограмм.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые вулкан эволюция территория
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