"Вторая Земля" является частью тройной системы – ученые

Проксима Центавра вращается вокруг своих соседок.

Проксима Центавра вращается вокруг Альфы Центавра eso.org

Астрономы заявили о том, что Проксима Центавра – звезда, возле которой была обнаружена "вторая Земля" , является частью тройной системы и вращается вокруг двойной звезды Альфа Центавра, сообщает New Scientist.

Ученым впервые удалось точно определить орбиту Проксимы Центавра и установить, что она вращается вокруг Альфы Центавра АВ с периодом 550 тысяч лет. При этом минимальное расстояние от Проксимы Центавра до двойной системы составляет 4,3 тысячи астрономических единиц, а максимальное – 13 тысяч.

Скорость перемещения Проксимы Центавра в пространстве, по оценкам ученых, отличается от таковой для Альфа Центавра AB всего на 270 метров в секунду — половины этой величины достаточно, чтобы первое светило не было поглощено вторым.

Расстояние от Проксимы Центавра до Солнца составляет 4,24 световых года.

Об открытии землеподобной планеты у Проксимы Центавра стало известно 24 августа. Расстояние от планеты Proxima b до материнской звезды составляет 7 миллионов километров – всего 5% от расстояния между Землей и Солнцем. Планета находится гораздо ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий к Солнцу, но и сама Проксима гораздо тусклее Солнца. Поэтому получается, что Proxima b попадает внутрь зоны обитания своей звезды. По оценкам, температура на ее поверхности позволяет существовать воде в жидком состоянии.