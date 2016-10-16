Вселенная содержит в 10 раз больше галактик, чем предполагалось

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

В обозримой Вселенной содержится два триллиона галактик.

Обозримая Вселенная гораздо больше, чем считалось itc.ua

Ученые с помощью наблюдений, проведенных телескопомустановили, что обозримая Вселенная гораздо больше, чем предполагалось до этого. Как сообщается на сайте NASA , в обозримой части Вселенной содержится минимум в 10 раз больше галактик, чем считалось ранее.

Большинство из обнаруженных галактик относительно небольшие и темные, с массой, близкой к массе галактик-спутников Млечного Пути. По мнению исследователей, в дальнейшем галактики объединятся в более крупные и тогда плотность "населения" Вселенной сократиться.

Исследователи уже давно пытаются найти ответ на вопрос о том, сколько же галактик содержит обозримая Вселенная. Более ранние исследования, проведенные в 1990-х годах, показали, что во Вселенной содержится минимум 200 триллионов галактик. Теперь же исследователи установили, что их в 10 раз больше, то есть, в обозримой части Вселенной содержится два триллиона галактик.

Выводы исследователей свидетельствуют о том, что почти 90% галактик Вселенной слишком маленькие и темные для того, чтобы их можно было наблюдать и изучать с помощью наземных телескопов.

NASA

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.