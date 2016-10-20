Все электрокары Tesla будут оснащены полностью автономным автопилотом

По утверждению компании, новый автопилот позволит добиться большей безопасности движения, чем при управлении человеком.
Электрокары будут оснащены системой из восьми камер с углом обзора 360 градусов на расстоянии 250 метров от автомобиля. Эта система будет дополнена 12 сенсорами, способными уловить наличие мягких и твердых объектов на расстоянии 500 метров вокруг автомобиля. Кроме того, электрокары Tesla будут оснащены радаром с усовершенствованной функцией обработки данных.
По утверждению компании, новая система автопилота позволит добиться большей безопасности движения, чем при управлении человеком.
В начале июля Tesla заявила о первом случае смерти водителя Model S при езде на автопилоте. Инцидент произошел во время движения Model S по трассе в режиме автопилота. Автомобиль попал под прицеп трактора с высоким дорожным просветом, который стоял перпендикулярно движению машины. Ни автопилот, ни водитель автомобиля не идентифицировали прицеп, окрашенный в светлый цвет, как угрозу. По данным компании, водитель автомобиля скончался на месте.ZN.UA