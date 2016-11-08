Во Франции взорвался еще один смартфон Samsung

Смартфон Galaxy J5 раздулся и задымился.

Samsung Galaxy J5 взорвался во Франции

Жительница Франции Ламия Буирдань заявила о самовозгорании и взрыве ее смартфона Samsung Galaxy J5, сообщает Assoсiated Press.

По словам Буирдань, перед взрывом смартфон находился в руках ее четырехлетнего сына. После того, как женщина забрала смартфон у ребенка, он раздулся и задымился, а затем взорвался. По словам Буирдань, она собирается подать в суд на компанию Samsung.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.