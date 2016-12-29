Власти США подали в суд на Amazon за отказ выдать данные "умного" динамика

По мнению прокуратуры штата Арканзас, динамик мог записать разговоры, связанные с убийством.

Amzon отказался выдавать данные "умного" динамика mashable.com

Прокуратура американского штата Арканзас обратилась в суд с требованием обязать компанию Amazon предоставить записи "умного" динамика Amazon Echo для расследования убивства, сообщает "Интерфакс".

По мнению следователей, устройство могло записать разговоры, связанные с убийством Виктора Коллинза в городе Бентовилл 22 ноября 2015 года. Тело Коллинза было обнаружено в доме его друга Джеймса Бейтса, которому и было предъявлено обвинение в убийстве.

В Amazon же сочли требования полиции излишними. Представители компании заявили о том, что не будут публиковать данные своих клиентов без соответствующего юридического решения.

Amazon Echo представляет собой динамик со встроенным микрофоном. Устройство включается, когда пользователь называет имя электронного помощника (по умолчанию, Алекса). После этого речь пользователя записывается и отправляется в "облако" для анализа и реакции. Устройство может отвечать пользователю, формировать списки задач, а также проигрывать музыку и аудиокниги, сообщать прогноз погоды, информацию о пробках.

В августе судья выписал ордер на получение данных устройства, но следствие получило только информацию об аккаунте.

Напомним, 16 февраля суд обязал Apple предоставить необходимые инструменты для получения доступа к данным, хранящимся в телефоне одного из преступников, в декабре 2015 года открывших огонь в медицинском центре для людей с ограниченными возможностями города Сан-Бернардино. В результате вооруженного нападения 14 человек погибли и 17 получили ранения.

Apple отказалась создавать iOS с бэкдором для ФБР. Глава компании Тим Кук в открытом письме к пользователям сообщил, что ФБР обратилось к компании с просьбой разработать специальную версию iOS, которая поможет обойти защиту персональных данных пользователей, установленную на смартфоне. Но, как отмечает Кук, защита персональных данных направлена на защиту пользователей от злоумышленников. По мнению главы компании, создание "универсального бэкдора" можно сравнить с созданием ключа от всех дверей. Если компания пойдет на такой шаг, она поставит под угрозу безопасность всех своих пользователей.

На сторону Apple стали Google, Twitter, WhatsApp и Facebook.

23 февраля министерство юстиции США потребовало от Apple взломать еще 12 iPhone для получения дополнительной информации в нераскрытых делах по всей территории страны.

В начале марта Бруклинский суд вынес решение о том, что правительство США не может заставить Apple взломать iPhone по делу о наркоторговле.